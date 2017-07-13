Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика находятся в тяжелом состоянии – Минздрав Азербайджана

Состояние двух пострадавших в аварии с участием микроавтобуса марки Mercedes и грузовика марки «КамАЗ» на трассе Алят-Астара врачи оценивают как тяжелое, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

«Состояние пострадавших в ДТП Заура Алиева и Агили Гахрамановой врачи оценивают как тяжелое», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, третий пострадавший в ДТП скончался в больнице от полученных ран.

Таким образом, количество жертв произошедшего в четверг на 10-ом км автодороги Алят-Астара столкновения микроавтобуса и «КамАЗа» увеличилось до четырех человек.

Трое из них погибли на месте ДТП. Тела погибших были извлечены из микроавтобуса спасателями МЧС Азербайджана.



Р.Бабаев



