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Происшествия 13.07.2017 12:13

Двое пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика находятся в тяжелом состоянии – Минздрав Азербайджана

Состояние двух пострадавших в аварии с участием микроавтобуса марки Mercedes и грузовика марки «КамАЗ» на трассе Алят-Астара врачи оценивают как тяжелое, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
«Состояние пострадавших в ДТП Заура Алиева и Агили Гахрамановой врачи оценивают как тяжелое», - сказала С.Ахмедова.
По ее словам, третий пострадавший в ДТП скончался в больнице от полученных ран.
Таким образом, количество жертв произошедшего в четверг на 10-ом км автодороги Алят-Астара столкновения микроавтобуса и «КамАЗа» увеличилось до четырех человек.
Трое из них погибли на месте ДТП. Тела погибших были извлечены из микроавтобуса спасателями МЧС Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]