Власти Германии подозревают Daimler в занижении данных о выхлопах более 1 млн машин - СМИ

Власти ФРГ подозревают автоконцерн Daimler в манипулировании данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей, проданных с 2008 по 2016 год в Европе и США, сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
На автомобили компании, среди которых - различные модели Mercedes, возможно устанавливались двигатели двух моделей (OM 642 и OM 651) с оборудованием, умышленно занижавшим объем вредных выхлопов во время проведения тестов, говорится в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.
Ранее в мае правоохранительные органы провели обыски в офисных зданиях Daimler, расположенных в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали улики и носители данных в связи с незаконной рекламой и манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных двигателях.
Прокуратура расследует дело в отношении двух сотрудников концерна по подозрению в том, что покупателей вводили в заблуждение и обманывали при помощи запрещенной рекламы. Предполагается, что у них было несколько сообщников в компании.
Акции Daimler в ходе торгов в четверг дорожают на 0,7%.
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