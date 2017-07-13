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Транспорт и связь 13.07.2017 13:30

Власти Германии подозревают Daimler в занижении данных о выхлопах более 1 млн машин - СМИ

Власти ФРГ подозревают автоконцерн Daimler в манипулировании данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей, проданных с 2008 по 2016 год в Европе и США, сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

На автомобили компании, среди которых - различные модели Mercedes, возможно устанавливались двигатели двух моделей (OM 642 и OM 651) с оборудованием, умышленно занижавшим объем вредных выхлопов во время проведения тестов, говорится в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.

Ранее в мае правоохранительные органы провели обыски в офисных зданиях Daimler, расположенных в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали улики и носители данных в связи с незаконной рекламой и манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных двигателях.

Прокуратура расследует дело в отношении двух сотрудников концерна по подозрению в том, что покупателей вводили в заблуждение и обманывали при помощи запрещенной рекламы. Предполагается, что у них было несколько сообщников в компании.

Акции Daimler в ходе торгов в четверг дорожают на 0,7%.

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Тэги: DAIMLER, ВЫХЛОПЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]