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СНГ 13.07.2017 14:41

Дефицит текущего счета в третьем квартале ожидается на уровне $5 млрд - Орешкин

Дефицит текущего счета в третьем квартале ожидается на уровне $5 млрд, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе.

"Буквально на днях Центральный банк опубликовал оценку за второй квартал, впервые за долгий период времени мы вернулись в состояние дефицита - минус $300 млн дефицит текущего счета. В третьем квартале мы ожидаем дефицит на уровне $5 млрд. По большому счету это нормальная ситуация, потому что в том числе и банковская система накопила значительный объем валютных активов в первом полугодии", - сказал М.Орешкин.

Он отметил, что эти накопленные валютные активы постепенно используются экономикой на финансирование дефицита текущего счета.

"Да, рубль несколько ослабел. Да, может быть какое-то давление здесь еще сохранится, но плавающий курс подразумевает определенную волатильность и нужно быть готовым, и ничего страшного и экстремального здесь нет", - сказал министр экономического развития.

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Тэги: РОССИЯ, МАКРОЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]