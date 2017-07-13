Дефицит текущего счета в третьем квартале ожидается на уровне $5 млрд - Орешкин

Дефицит текущего счета в третьем квартале ожидается на уровне $5 млрд, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Международном финансовом конгрессе.

"Буквально на днях Центральный банк опубликовал оценку за второй квартал, впервые за долгий период времени мы вернулись в состояние дефицита - минус $300 млн дефицит текущего счета. В третьем квартале мы ожидаем дефицит на уровне $5 млрд. По большому счету это нормальная ситуация, потому что в том числе и банковская система накопила значительный объем валютных активов в первом полугодии", - сказал М.Орешкин.

Он отметил, что эти накопленные валютные активы постепенно используются экономикой на финансирование дефицита текущего счета.

"Да, рубль несколько ослабел. Да, может быть какое-то давление здесь еще сохранится, но плавающий курс подразумевает определенную волатильность и нужно быть готовым, и ничего страшного и экстремального здесь нет", - сказал министр экономического развития.