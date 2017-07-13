Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9467 RUR   0.0283 GBR   2.1952 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 22° 29° 16 Июл 23° 31° 17 Июл 22° 32°

Транспорт и связь 13.07.2017 21:56

Китай разрешил регионам выпускать облигации для строительства платных дорог

Китай разрешил регионам выпускать специальные облигации для финансирования строительства платных дорог, сообщает агентство "Синьхуа".

Правительства провинциального уровня могут продавать такие бумаги в пределах утвержденных центральным правительством ежегодных квот, отмечается в документе, опубликованном совместно министерством финансов и министерством транспорта КНР.

Привлеченные от размещения денежные средства необходимо использовать для строительства государственных платных дорог. Приоритет при этом должен отдаваться дорожным проектам государственного уровня, а также проектам в рамках инициативы "Пояс и путь", программ скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и экономического пояса реки Янцзы.

Регионы должны будут использовать дорожные сборы, доходы от придорожной рекламы и другие поступления от эксплуатации платных дорог для погашения долгов по облигациям.

Эти бонды должны стать основным каналом финансирования строительства платных государственных дорог, заявил Минфин КНР. Данная мера нацелена на поддержку расширения дорожной сети страны вместе с ужесточением контроля за долговыми рисками местных правительств в транспортной отрасли.

По официальным данным, на конец 2016 года общая протяженность платных дорог в Китае составляла 171,1 тыс. километров, на их долю приходилось 3,6% автодорожной сети страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОБЛИГАЦИИ, ДОРОГИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]