Китай разрешил регионам выпускать облигации для строительства платных дорог

Китай разрешил регионам выпускать специальные облигации для финансирования строительства платных дорог, сообщает агентство "Синьхуа".
Правительства провинциального уровня могут продавать такие бумаги в пределах утвержденных центральным правительством ежегодных квот, отмечается в документе, опубликованном совместно министерством финансов и министерством транспорта КНР.
Привлеченные от размещения денежные средства необходимо использовать для строительства государственных платных дорог. Приоритет при этом должен отдаваться дорожным проектам государственного уровня, а также проектам в рамках инициативы "Пояс и путь", программ скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и экономического пояса реки Янцзы.
Регионы должны будут использовать дорожные сборы, доходы от придорожной рекламы и другие поступления от эксплуатации платных дорог для погашения долгов по облигациям.
Эти бонды должны стать основным каналом финансирования строительства платных государственных дорог, заявил Минфин КНР. Данная мера нацелена на поддержку расширения дорожной сети страны вместе с ужесточением контроля за долговыми рисками местных правительств в транспортной отрасли.
По официальным данным, на конец 2016 года общая протяженность платных дорог в Китае составляла 171,1 тыс. километров, на их долю приходилось 3,6% автодорожной сети страны.
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