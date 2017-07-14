ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 5,5 млн евро, а Партнерский фонд энергоэффективности и охраны окружающей среды Восточной Европы (E5P) - грант на 1,5 млн евро. Средства будут направлены на финансирование проекта по обновлению автобусного парка Батуми.
Как сообщает пресс-служба Минфина республики, соответствующие соглашения подписали в четверг в Батуми в рамках международной конференции "Европейский путь Грузии" первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Франсис Малиж.
Согласно проекту, за счет выделяемых средства планируется закупить 20 работающих на дизеле современных автобусов и 10 электроавтобусов, которые будут курсировать по маршруту аэропорт-город, а также по центральным магистралям города.
ЕБРР является одним из крупнейших международных кредиторов и инвесторов Грузии. С 1991 года - начала деятельности в Грузии - банк выделил республике около 3 млрд евро на финансирование 197 проектов в разных секторах экономики. При этом 91% инвестиционного портфеля банка приходится на частный сектор.
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