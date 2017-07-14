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Транспорт и связь 14.07.2017 11:50

ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Грузии кредит в размере 5,5 млн евро, а Партнерский фонд энергоэффективности и охраны окружающей среды Восточной Европы (E5P) - грант на 1,5 млн евро. Средства будут направлены на финансирование проекта по обновлению автобусного парка Батуми.

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, соответствующие соглашения подписали в четверг в Батуми в рамках международной конференции "Европейский путь Грузии" первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и управляющий директор ЕБРР в Восточной Европе и на Кавказе Франсис Малиж.

Согласно проекту, за счет выделяемых средства планируется закупить 20 работающих на дизеле современных автобусов и 10 электроавтобусов, которые будут курсировать по маршруту аэропорт-город, а также по центральным магистралям города.

ЕБРР является одним из крупнейших международных кредиторов и инвесторов Грузии. С 1991 года - начала деятельности в Грузии - банк выделил республике около 3 млрд евро на финансирование 197 проектов в разных секторах экономики. При этом 91% инвестиционного портфеля банка приходится на частный сектор.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, КРЕДИТ, ЭЛЕКТРОАВТОБУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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