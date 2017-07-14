Госдума РФ приняла закон, на 10 лет запрещающий уклонистам от армии замещать государственные должности

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий 10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований.
10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для уклонистов будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года - с момента введения данного запрета.
В настоящее время такой запрет действует без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П признан не соответствующим Конституции РФ.
Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина.
Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
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