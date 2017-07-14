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СНГ 14.07.2017 11:55

Госдума РФ приняла закон, на 10 лет запрещающий уклонистам от армии замещать государственные должности

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий 10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований.

10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для уклонистов будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года - с момента введения данного запрета.

В настоящее время такой запрет действует без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П признан не соответствующим Конституции РФ.

Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина.

Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

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Тэги: РОССИЯ, СЛУЖБА, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]