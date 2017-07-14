SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.
Скважина №2690 пробурена с морского основания №1954А.
Суточный дебит скважины составляет 21 тонна нефти.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников проходит в Баку
Багдад и Баку имеют полное взаимопонимание в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом – иракский дипломат
Москва высоко ценит поддержку Баку в различных вопросах – посол РФ в Азербайджане
Причиной гибели моряков на судне в Норвежском море, предположительно, стало отравление угарным газом - прокуратура
РТЦ в I полугодии 2017 года выявил более 1,85 тыс. носителей талассемии в Азербайджане
Депутатам украинской Рады предлагают читать молитву "Отче наш" в начале пленарных заседаний
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
В правящей партии Турции рассчитывают на сохранение конструктивных отношений с Европой
Госдума ратифицировала антитеррористическую конвенцию Совета Европы
Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»