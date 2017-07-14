SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2690 пробурена с морского основания №1954А.

Суточный дебит скважины составляет 21 тонна нефти.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.



Н.Аббасова









