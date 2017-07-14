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СНГ 14.07.2017 14:10

Госдума ратифицировала антитеррористическую конвенцию Совета Европы

Госдума РФ в пятницу ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Россия подписала конвенцию в Страсбурге 26 января 2009 года.

"Ряд положений конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту закона о ратификации конвенции.

В частности, уточняется, при каких условиях применяются конфискационные меры, предусмотренные конвенцией; они согласуются с нормами Уголовного кодекса РФ.

"Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем", - уточняется в сопроводительных документах.

Необходимость этого связана со статьей 10 конвенции, в соответствии с которой "каждая сторона принимает законодательные и иные меры, обеспечивающие возможность привлечения юридических лиц к ответственности за предусмотренные конвенцией уголовные преступления по отмыванию денежных средств, совершенные для их выгоды любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как орган юридического лица, занимающим руководящую должность в данном юридическом лице".

В пояснительной записке отмечается, что применение конвенции повысит эффективность взаимодействия РФ с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, "создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части, касающейся выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилит правовые гарантии такого сотрудничества, станет еще одним подтверждением стремления РФ вести борьбу с указанными преступлениями".

На заседании Госдумы документ депутатам представил статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА


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