Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников проходит в Баку

Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане проходит в пятницу в Баку.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с укреплением взаимодействия общественных объединений соотечественников в Азербайджане с целью осуществления гуманитарных программ в области образования, культуры, литературы, истории, а также активизацией их деятельности по распространению посредством СМИ объективной информации о России – ее истории и достижениях.

Участники конференции отметили необходимость уделять внимания в направлении обеспечения всесторонней защиты прав, свобод и законных интересов соотечественников ,проживающих в Азербайджане.

«Особое внимание нужно уделить привлечению молодежи к деятельности общественных объединений соотечественников», - отметила на мероприятии председатель общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Татьяна Керимова.

Она подчеркнула, что в Азербайджане созданы все необходимые условия для нормальной жизни соотечественников.



Р.Бабаев



