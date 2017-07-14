Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 23° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Внешняя политика 14.07.2017 14:13

Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников проходит в Баку

Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников в Азербайджане проходит в пятницу в Баку.
На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с укреплением взаимодействия общественных объединений соотечественников в Азербайджане с целью осуществления гуманитарных программ в области образования, культуры, литературы, истории, а также активизацией их деятельности по распространению посредством СМИ объективной информации о России – ее истории и достижениях.
Участники конференции отметили необходимость уделять внимания в направлении обеспечения всесторонней защиты прав, свобод и законных интересов соотечественников ,проживающих в Азербайджане.
«Особое внимание нужно уделить привлечению молодежи к деятельности общественных объединений соотечественников», - отметила на мероприятии председатель общественного объединения солидарности народов Азербайджана «Содружество» Татьяна Керимова.
Она подчеркнула, что в Азербайджане созданы все необходимые условия для нормальной жизни соотечественников.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Патриарх Кирилл называет радикальный национализм самой страшной угрозой русскому миру Путин в четверг примет участие во Всемирном конгрессе соотечественников в Москве В Москве состоится заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников Азербайджан - единственная страна бывшего СССР, где не стоит вопрос о принуждении к сохранению русского языка – парламентарий Поддержка русского языка осуществляется Баку не для того, чтобы нравиться Москве – посол РФ в Азербайджане Вопрос правового положения российских соотечественников в Азербайджане не стоит остро - посол России

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]