На достижение промежуточного прогресса на состоявшемся 7-м раунде межсирийских переговоров в Женеве указал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По итогам переговоров он сказал журналистам, что "не было прорыва, не было провала, никто не покинул переговоры, достигнут промежуточный прогресс". Он также провел брифинг для членов СБ ООН.

По словам спецпосланника, делегации на переговорах продолжали отстаивать свои позиции. Правительственная делегация Сирии по-прежнему настаивала на необходимости борьбы против терроризма, но не пошла на детальное обсуждение вопросов политического перехода в Сирии. В то же время сирийская оппозиция выдвигала вопрос о процессе политического перехода в качестве одного из основных, ссылаясь на резолюцию СБ ООН от декабря 2015 года.

Касаясь позиции делегации правительства, С.Де Мистура заявил: "Я попросил их быть готовым к переговорам по политическому процессу на следующем раунде".

Он сообщил о положительном влиянии на женевский процесс договоренности о перемирии на юго-западе Сирии достигнутой президента России и США в Гамбурге, а также переговоров в Астане.

Спецпосланник также отметил, что, по его мнению, ООН занимает все более четкую позицию по вопросам борьбы с терроризмом.

"Мне кажется, что ООН намерена определить, где мы находимся в деле борьбы против терроризма. Этот вопрос превращается в главную тему дискуссий на самом высоком уровне", - заметил дипломат.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам заседания Совбеза назвал нынешний раунд женевских переговоров "конструктивным", заявил, что спецпосланник ООН в правильном ракурсе осветил ситуацию на переговорах, обратив внимание на важность борьбы с терроризмом.

Следующий раунд переговоров в Женеве, как рассчитывает С. Де Мистура, может состояться в сентябре текущего года.