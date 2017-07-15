Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 22° 32° 17 Июл 23° 32° 18 Июл 23° 33°

Дальнее зарубежье 15.07.2017 08:57

Раунд переговоров в Женеве по Сирии де Мистура назвал "промежуточным прогрессом"

На достижение промежуточного прогресса на состоявшемся 7-м раунде межсирийских переговоров в Женеве указал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По итогам переговоров он сказал журналистам, что "не было прорыва, не было провала, никто не покинул переговоры, достигнут промежуточный прогресс". Он также провел брифинг для членов СБ ООН.

По словам спецпосланника, делегации на переговорах продолжали отстаивать свои позиции. Правительственная делегация Сирии по-прежнему настаивала на необходимости борьбы против терроризма, но не пошла на детальное обсуждение вопросов политического перехода в Сирии. В то же время сирийская оппозиция выдвигала вопрос о процессе политического перехода в качестве одного из основных, ссылаясь на резолюцию СБ ООН от декабря 2015 года.

Касаясь позиции делегации правительства, С.Де Мистура заявил: "Я попросил их быть готовым к переговорам по политическому процессу на следующем раунде".

Он сообщил о положительном влиянии на женевский процесс договоренности о перемирии на юго-западе Сирии достигнутой президента России и США в Гамбурге, а также переговоров в Астане.

Спецпосланник также отметил, что, по его мнению, ООН занимает все более четкую позицию по вопросам борьбы с терроризмом.

"Мне кажется, что ООН намерена определить, где мы находимся в деле борьбы против терроризма. Этот вопрос превращается в главную тему дискуссий на самом высоком уровне", - заметил дипломат.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам заседания Совбеза назвал нынешний раунд женевских переговоров "конструктивным", заявил, что спецпосланник ООН в правильном ракурсе осветил ситуацию на переговорах, обратив внимание на важность борьбы с терроризмом.

Следующий раунд переговоров в Женеве, как рассчитывает С. Де Мистура, может состояться в сентябре текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ЖЕНЕВА, ПЕРЕГОВОРЫ, СПЕЦПОСЛАННИК


Похожие новости


Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции Де Мистура встретится в Женеве с представителем Дамаска Совбез ООН призвал стороны сирийского конфликта к переговорам в Женеве без предварительных условий Брахими приступил к Женеве к переговорам с представителями Дамаска Сирийская правительственная делегация покинет Женеву 16 февраля Сирийская оппозиция во вторник представит план по урегулированию кризиса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]