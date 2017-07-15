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Дальнее зарубежье 15.07.2017 11:31

В Эстонии протестируют автобусы-беспилотники

В Эстонию доставлены самоуправляющиеся автобусы, которые будут курсировать в Таллине от площади Виру (Viru) в центре города до Котла культуры (KultuuriKatel), где размещается Центр председательства Эстонии в Совете ЕС.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра, доставленные в пятницу автобусы являются тестовой версией технологий будущего. Жители и гости Таллина могут воспользоваться ими бесплатно.

Первые рейсы автобусы совершат через две недели, до этого они должны пройти процедуру контроля и получить разрешение департамента шоссейных дорог.

Один автобус вмещает восемь пассажиров. В каждом автобусе будет работать сопровождающий, который расскажет пассажирам о новой технологии.

По словам советника по цифровым технологиям при государственной канцелярии Валдека Лаура (Valdek Laur), область самоуправляющегося транспорта развивается в мире очень быстро.

"Председательство в ЕС дает возможность презентовать новые технологии, а также стимулировать развитие и сотрудничество центров развития, предприятий и других организаций. В более широком плане предстоит опробовать процесс появления самоуправляющихся автобусов в городе от получения разрешений до презентации новых технологий для широкой общественности", - отметил он.

Самоуправляющиеся автобусы из Франции поставляет компания DSV. Оперированием будет заниматься девелопер транспортных средств без водителей Milrem. Он проведет обучение персонала и обеспечит техническое содержание. Финансирование проекта осуществляется при поддержке судоходной компании Tallink и компания Microsoft Eesti.

Автобусы станут одной из визитных карточек Таллина во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине нынешнего года. В Эстонии отмечают, что дигитализация станет одним из ее главных приоритетов во время председательства в ЕС.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АВТОБУСЫ, ТЕСТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]