Кандидат в президенты от правящей партии Киргизии обещает развивать партнерство с РФ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ

Участие Киргизии в интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС отвечает интересам республики, также как и выстраивание стратегического партнерства с Россией, заявил кандидат в президенты от социал-демократов, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
"Киргизия продолжит активное участие в интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, что отвечает нашим национальным интересам, позволяет развивать экономику и обеспечивать безопасность. Мы сохраним и выведем на новый уровень стратегическое партнерство с Россией ", - заявил С.Жээнбеков в субботу на съезде Социал-демократической партии Киргизии (СДПК).
С.Жээнбеков добавил, что активная внешняя политика Киргизии будет направлена на "дальнейшее развитие отношений со странами - соседями". Также он высказался за необходимость завершения "переговоров (с Узбекистаном и Таджикистаном - ИФ) по делимитации и демаркации границы". "Границы Киргизии должны стать границами дружбы, сохранение безопасности на приграничных территориях является нашей приоритетной задачей", - подчеркнул премьер.
Он также отметил, что "Киргизия продолжит традиционные партнерские отношения со странами, с которыми имеет дипломатические отношения: с Евросоюзом, США и Японией".
Он также заявил, что "продолжит начатые президентом Алмазбеком Атамбаевым реформы, будет работать чисто, открыто, и не допустит семейного правления".
По окончании съезда С. Жээнбеков заявил журналистам, что ему "оказано доверие быть кандидатом президенты". "На меня возложена очень высокая ответственность, и я оправдаю это доверие в будущем", - подчеркнул С. Жээнбеков.
Кандидатура С.Жээнбекова в качестве претендента на пост президента от СДПК была поддержана на прошедшем в субботу съезде партии. Выборы главы государства в Киргизии назначены на 15 октября.
Срок полномочий избранного в октябре 2011 года президента А.Атамбаева истекает 1 декабря 2017 года, по Конституции он не имеет права повторно баллотироваться.
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