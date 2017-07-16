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Регион 16.07.2017 08:57

Эрдоган верит, что парламент Турции одобрит законопроект о смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на одобрение парламентом законопроекта о введении смертной казни в стране.

"Если закон о смертной казни пройдет через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдет", - сказал он на митинге в Анкаре по случаю годовщины предотвращения государственного переворота.

Кроме того, в понедельник парламент Турции рассмотрит вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране.

Перед принятием решения о продлении ЧП в парламент будет направлена рекомендация комитета национальной безопасности.

"Комитет соберется, обсудит этот вопрос, примет решение и направит рекомендацию в парламент", - сказал турецкий лидер.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]