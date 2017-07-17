Россиян страшат дороговизна, военные конфликты и проблемы со здоровьем - опрос

Главными факторами, вызывающими беспокойство россиян, остаются страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, сообщает в понедельник ВЦИОМ.

Социологи выяснили у россиян, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни. На основе ответов они рассчитали индекс страхов, который измеряется в пунктах и может колебаться от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Как показал опрос, с начала года на "карте страхов" россиян в целом отмечается рост напряженности, большинство показателей заметно превышают данные прошлого года.

Так, индекс страха роста цен с мая по июнь вырос с 23 до 27 п. (в январе - 17 п.). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 п. в марте и с тех пор находится на уровне 19-20 п.

На третьем месте оказались опасения ухудшения здоровья и трудности с получением медицинской помощи, покупки лекарств - соответствующий индекс по результатам июньского опроса составил 8 п. (в начале года - 0).

Разгул преступности россияне поставили на четвертое место - 3 п., тогда как в апреле был зафиксирован максимум в текущем году (7 п.). Аналогичная ситуация с опасениями внутренних беспорядков и конфликтов (6 п. в апреле, 1п. в июне).

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п., по оценкам россиян, выросли: с -11 п. в январе до -3 п. в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 п. Однако эти показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Семейные конфликты волнуют россиян меньше всего: в рейтинге "страхов" соответствующий показатель в июне составил -47 п., что ниже результатов 2015 и 2016 гг.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, "наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов в июне закрепилась".

"Главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику. Это означает, что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - сказал он.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-27 июня среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.