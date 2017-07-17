АвтоВАЗ снизит численность персонала в 2017г на 6 тыс. чел., в 2018г - на 2,2 тыс. чел

ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) снизит численность персонала в 2017 г. на 6 тыс. человек, в 2018 г. - на 2,2 тыс. человек, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в ходе совещания по вопросам развития "АвтоВАЗа" в понедельник в Москве.

"Известно, что есть программа сокращения персонала на "АвтоВАЗе". Это, по информации "АвтоВАЗа", 6 тыс. человек в текущем году и еще 2,2 тыс. человек в 2018 г. Я сейчас не буду останавливаться на предмет, насколько это экономически обоснованная позиция. Нам очень важно, чтобы тот пакет социальных гарантий в рамках обязательств государства перед работниками предприятия, в рамках обязательств администрации предприятия, акционеров предприятия перед работниками был безусловно исполнен. Чтобы люди - те, кто подлежат увольнению, смогли переобучиться, получить новую профессию, а самое главное - получить новые, хорошо оплачиваемые рабочие места и безболезненно для себя перейти в новую сферу деятельности для того, чтобы мы и выполнили свои обязательства, и не получили дополнительное напряжение как на рынке труда, так и с точки зрения протестных настроений", - сказал М.Бабич.

В свою очередь президент "АвтоВАЗа" Николя Мор отметил, что компания испытывает переизбыток персонала на одних производственных линиях и недостаток людей на других. "Существует некий парадокс на "АвтоВАЗе" - с одной стороны, у нас по-прежнему существует переизбыток персонала, с другой - на отдельных линиях людей не хватает", - пояснил он, отметив, что компании в этом плане необходимо намного больше гибкости, чтобы перераспределять сотрудников по линиям.

"То же касается и поставщиков - нам нужен больший объем, им нужно больше людей, больше оборотного капитала и больше поддержки со стороны банков", - добавил Н.Мор. Он также напомнил, что "АвтоВАЗ" намерен привлечь в текущем году 180 инженеров для развития инженерных компетенций и 150 молодых специалистов. В целом он охарактеризовал социальный климат на предприятии как стабильный. "Я бы сказал, что социальный климат в настоящий момент стабилен", - отметил он.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее говорил, что оптимизация персонала на "АвтоВАЗе" носит косметический характер, высвобождаемые специалисты уходят в новые малые и средние производства (МСП) и индустриальные парки.

"Если вернуться к 2009 году, то количество работающих на предприятии было более 100 тыс. человек на "АвтоВАЗе". Сегодня это уже 40 тыс. и были планы там по оптимизации, но это уже больше косметическая настройка по тем дивизионам, где требуется донастройка", - говорил Д.Мантуров, подчеркнув, что "ничего катастрофичного не произошло".

"Мы создали новые производства - малые, среднего уровня, индустриальные парки, которые вобрали в себя тех специалистов, которые ушли с производства. Поэтому если включить просто голову своевременно и подумать о том, что процессы нужно синхронизировать, то никакой трагедии не происходит - просто нужно работать бизнесу, государству всегда теснее, чтобы находить правильные, своевременные решения", - сказал он.

В начале июня представитель компании говорил "Интерфаксу", что численность сотрудников ПАО "АвтоВАЗ" к концу 2017 г. снизится на 2 тыс. человек за счет их перехода в индустриальный парк и другие компании.

"Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор дал прогнозное уменьшение численности от перехода людей в индустриальный парк или другие компании, которые организовывают в Тольятти свои производства, в 2017 году оно достигнет 2 тыс. человек", - сказал он, подчеркнув, что о сокращениях речи не идет. Он также отметил, что в это количество входят те, кто "по собственному желанию решит покинуть компанию".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" продолжает снижать численность своих сотрудников - по итогам I квартала 2017 г. ее средний показатель составил 39,725 тыс., снизившись на 7% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

В феврале сообщалось, что "АвтоВАЗ" намеревался сократить 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности (на тот момент - 2% персонала). Также в феврале сообщалось, что с начала 2017 года "АвтоВАЗ" снизил число сотрудников на 5%, до 41 тыс. человек, намеревался продолжить увольнения по соглашению сторон.

При этом компания сообщала о запуске с целью обеспечения занятости персонала проекта "Индустриальный парк АвтоВАЗ", куда переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки "АвтоВАЗа".

Отмечалось, что первые резиденты индустриального парка - Сбербанк (MOEX: SBER) и АО "Металлист-Самара" - создадут более 1,3 тыс. рабочих мест в 2017 году. Так, Сбербанк намерен открыть call-центр примерно на 1 тыс. рабочих мест, "Металлист-Самара" взял площадки ВМЗ в долгосрочную аренду и приступил к работе.