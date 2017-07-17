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Транспорт и связь 17.07.2017 13:48

Правительство Азербайджана в 2017г окажет Парку высоких технологий финпомощь на 500 тыс. манатов

Правительство Азербайджана в 2017 году окажет финансовую помощь на сумму 500 тыс. манатов Парку высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

"Соответствующие средства предусмотрены в поправках в госбюджете на 2017 год, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым", - отметили в министерстве финансов.

В Азербайджане в настоящее время создается Парк высоких технологий на территории Пираллахинского района Баку. Указ о создании этого парка был подписан президентом И.Алиевым 5 ноября 2012 года для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.

Для строительства парка выделен земельный участок площадью 50 га.

А.Ахундов

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Тэги: ТЕХНОЛОГИИ, ПАРК, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]