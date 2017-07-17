Правительство Азербайджана в 2017г окажет Парку высоких технологий финпомощь на 500 тыс. манатов

Правительство Азербайджана в 2017 году окажет финансовую помощь на сумму 500 тыс. манатов Парку высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
"Соответствующие средства предусмотрены в поправках в госбюджете на 2017 год, утвержденных президентом Ильхамом Алиевым", - отметили в министерстве финансов.
В Азербайджане в настоящее время создается Парк высоких технологий на территории Пираллахинского района Баку. Указ о создании этого парка был подписан президентом И.Алиевым 5 ноября 2012 года для проведения исследований в сфере ИКТ, космоса, энергетической эффективности, внедрения высоких технологий и т.д.
Для строительства парка выделен земельный участок площадью 50 га.
А.Ахундов
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