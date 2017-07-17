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Внутренняя политика 17.07.2017 15:20

ГМС Азербайджана в I полугодии приняла около 5,4 тыс. решений о депортации иностранцев в течение 48 часов

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года приняла около 5,4 тыс. решений о депортации в течение 48 часов нарушителей миграционного законодательства, заявил начальник ГМС Фирудин Набиев.

«5,391 тыс. решений по отношению к нелегалам с предписанием покинуть территорию республики в течение 48 часов было принято в первом полугодии», - сказал Ф.Набиев на коллегии ведомства.

Он отметил значительный рост туристического потока в Азербайджан. «За полгода зарегистрировано прибытие в Азербайджан 747,107 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, тогда как за отчетный период 2016 года их число составило 529,924 тыс. человек», - подчеркнул глава ГМС.

По его словам, 328,159 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в январе-июне обратились в соответствующие структуры с целью получения разрешения на временное проживание в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: МИГРАНТЫ, ДЕПОРТАЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]