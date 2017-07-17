ГМС Азербайджана в I полугодии приняла около 5,4 тыс. решений о депортации иностранцев в течение 48 часов

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года приняла около 5,4 тыс. решений о депортации в течение 48 часов нарушителей миграционного законодательства, заявил начальник ГМС Фирудин Набиев.
«5,391 тыс. решений по отношению к нелегалам с предписанием покинуть территорию республики в течение 48 часов было принято в первом полугодии», - сказал Ф.Набиев на коллегии ведомства.
Он отметил значительный рост туристического потока в Азербайджан. «За полгода зарегистрировано прибытие в Азербайджан 747,107 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, тогда как за отчетный период 2016 года их число составило 529,924 тыс. человек», - подчеркнул глава ГМС.
По его словам, 328,159 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в январе-июне обратились в соответствующие структуры с целью получения разрешения на временное проживание в Азербайджане.
Р.Бабаев
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