В ФРГ полиция разыскивает мужчину, замеченного с оружием в местном колледже

Полиция города Эслинген-ам-Неккар (земля Баден-Вюртемберг) объявила тревогу в связи с розыском вооруженного мужчины, который был замечен в техническом колледже имени Фридриха Эберта, сообщает в понедельник немецкая газета "Бильд".
По ее данным, ранее задержали одного подозреваемого, однако позже его отпустили, так как подозрения не подтвердились.
Учащиеся школы эвакуированы, поиски подозреваемого мужчины продолжаются.
На место инцидента находятся кареты скорой помощи, а над местностью кружит полицейский вертолет.
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