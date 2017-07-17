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Дальнее зарубежье 17.07.2017 17:42

В ФРГ полиция разыскивает мужчину, замеченного с оружием в местном колледже

Полиция города Эслинген-ам-Неккар (земля Баден-Вюртемберг) объявила тревогу в связи с розыском вооруженного мужчины, который был замечен в техническом колледже имени Фридриха Эберта, сообщает в понедельник немецкая газета "Бильд".

По ее данным, ранее задержали одного подозреваемого, однако позже его отпустили, так как подозрения не подтвердились.

Учащиеся школы эвакуированы, поиски подозреваемого мужчины продолжаются.

На место инцидента находятся кареты скорой помощи, а над местностью кружит полицейский вертолет.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИЦИЯ, ТРЕВОГА, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]