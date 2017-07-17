Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9509 RUR   0.0288 GBR   2.2291 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 34° 19 Июл 22° 34° 20 Июл 23° 35°

СНГ 17.07.2017 18:24

Наблюдателям СММ ОБСЕ продолжают ограничивать свободу передвижения по Донбассу, заявляют в миссии

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжает сталкивается с фактами препятствования в свободном передвижении в зоне боевых действий в Донбассе, в частности - на неподконтрольных Киеву территориях.

"Для того, чтобы сегодня добраться до Дебальцево, мы с коллегами приехали на КПВВ "Майорск", где нас остановили более чем на 30 минут. Запрет на доступ - это типичная ситуация, в частности, на неподконтрольных Киеву территориях", - сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что как и в случае с нарушениями режима прекращения огня и наличия мин, "ограничения свободы передвижения имеют место, потому что отдельные люди отказываются соблюдать правила, прописанные в документах".

"Свобода передвижения, в частности, для наблюдателей СММ ОБСЕ, гарантируется ст.3 Меморандума о взаимопонимании и размещении миссии, ст.26 Венской конвенции о дипломатических отношениях и мандатом миссии, согласованным всеми странами-участницами ОБСЕ", - подчеркнул А.Хуг.

При этом первый замглавы СММ ОБСЕ подчеркнул, что уважение к договоренностям, уважение к закону и правилам "лежит в основе вопроса, почему не прекращается насилие на востоке Украины".

А.Хуг также проинформировал, что на сегодня в составе миссии 641 наблюдатель, 562 из них работают на востоке Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ДОНБАСС, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Украинская сторона выступает за расширение миссии ОБСЕ в Донбассе Около 35 мирных жителей в Донбассе стали жертвами нарушения Минских соглашений с начала года - ОБСЕ В ОБСЕ подтвердили факт "серьезного инцидента" с автомобилем миссии в Луганской области СММ ОБСЕ озвучила число жертв среди мирного населения Донбасса за три месяца: 21 погибший, 95 раненых ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей в Украине - Курц В СММ ОБСЕ считают причиной обострения в Авдеевке провокации с обеих сторон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]