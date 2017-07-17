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ТЭК 17.07.2017 20:15

«Газпромнефть-Аэро» и Socar Turkey Petrol Enerji заключили договор о заправках в России

Российская компания «Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», и один из лидеров по поставкам авиационного топлива в Турции - SOCAR Turkey Petrol Enerji заключили соглашение, предполагающее заправку авиакомпаний-партнеров SOCAR Turkey Petrol Enerji в аэропортах, где работает «Газпромнефть-Аэро», отмечается в пресс-релизе «Газпромнефть-Аэро».

"В соответствии с контрактом, «Газпромнефть-Аэро» в июне 2017 года открыла SOCAR Turkey Petrol Enerji доступ к своей сети аэропортов в России и начала заправку авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Толмачево (г. Новосибирск). Общий объем поставок за год составит более 1,1 тыс. тонн авиатоплива", -отмечается в информации.

«В I-ом полугодии 2017 года общий объем наших заправок в Турции составил более 13 тыс. тонн авиатоплива, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Сотрудничество с поставщиком авиатоплива — SOCAR Turkey Petrol Enerji, является важным шагом в развитии международного бизнеса «Газпромнефть-Аэро», который позволит укрепить наши позиции в регионе, где мы работаем с 2010 года, и увеличить пул поставщиков», - отметил генеральныйдиректор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

«Сотрудничество с «Газпромнефть-Аэро» имеет для нас большее значение. Мы объединяем усилия для того, чтобы предложить своим клиентам более широкую сеть и высокое качество услуг в авиатопливной отрасли. Уверены, что новое соглашение приведет к более широкому и всестороннему сотрудничеству во всех возможных направлениях бизнеса между двумя компаниями в будущем», - сказал директор по международным продажам SOCAR Turkey Petrol Enerji Алп Карахан.

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. «Газпромнефть-Аэро» занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. Компания оказывает услуги по заправке воздушных судов в более 200 аэропортах 60 стран.

SOCAR Turkey Petrol Enerji – дочернее предприятие компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Н.Аббасова

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Тэги: «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО, SOCAR, ЗАПРАВКИ, КОНТРАКТ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]