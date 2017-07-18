Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9623 RUR   0.0287 GBR   2.2286 TRY   0.4833

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 33° 20 Июл 23° 35° 21 Июл 24° 34°

Бизнес и законодательство 18.07.2017 13:06

В Баку предлагают турецким инвесторам организовать совместное производство товаров в Азербайджане с выходом на рынки СНГ

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев предлагает азербайджанским и турецким предпринимателям реализовывать проекты по организации совместного производства товаров.

"Сегодня в Азербайджане активно вкладывают средства в ненефтяной сектор. Внесенные изменения в законодательство позволяют поднять экономические отношения (с Турцией – ИФ) на еще более высокий уровень. Мы хотели бы видеть инвестиции турецких предпринимателей. Пока наши экономические отношения больше акцентированы на торговле, услугах. Давайте рассматривать эти отношения с более высоких позиций. Наладим совместное производство, а потом уже будем думать о торговле", - сказал А.Алиев во вторник в Баку на встрече с азербайджанскими и турецкими предпринимателями.

По его словам, производимые в Азербайджане товары имеют спрос в странах СНГ и при их экспорте применяются налоговые льготы. "В этой связи, налаживание производства в Азербайджане дает предпринимателям выгоду. В целом, в Азербайджане созданы необходимые условия для благоприятного бизнеса. Уверен, что статистические данные в экономической сфере будут иметь динамику к росту. Надеюсь, что этот рост будет, в том числе, за счет взаимных инвестиций", - добавил он.

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи, в свою очередь, подчеркнул, что объемы взаимной торговли последние три года сокращаются. "По итогам 2014 года товарооборот составил $3 млрд, 2015г - $2,1 млрд, в 2016 году сократился до $1,5 млрд. Но несмотря на это страны имеют большой потенциал для увеличения взаимного товарооборота", - подчеркнул министр.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БИЗНЕС, КЛИМАТ, МНЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]