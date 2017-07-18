В Баку предлагают турецким инвесторам организовать совместное производство товаров в Азербайджане с выходом на рынки СНГ

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев предлагает азербайджанским и турецким предпринимателям реализовывать проекты по организации совместного производства товаров.

"Сегодня в Азербайджане активно вкладывают средства в ненефтяной сектор. Внесенные изменения в законодательство позволяют поднять экономические отношения (с Турцией – ИФ) на еще более высокий уровень. Мы хотели бы видеть инвестиции турецких предпринимателей. Пока наши экономические отношения больше акцентированы на торговле, услугах. Давайте рассматривать эти отношения с более высоких позиций. Наладим совместное производство, а потом уже будем думать о торговле", - сказал А.Алиев во вторник в Баку на встрече с азербайджанскими и турецкими предпринимателями.

По его словам, производимые в Азербайджане товары имеют спрос в странах СНГ и при их экспорте применяются налоговые льготы. "В этой связи, налаживание производства в Азербайджане дает предпринимателям выгоду. В целом, в Азербайджане созданы необходимые условия для благоприятного бизнеса. Уверен, что статистические данные в экономической сфере будут иметь динамику к росту. Надеюсь, что этот рост будет, в том числе, за счет взаимных инвестиций", - добавил он.

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи, в свою очередь, подчеркнул, что объемы взаимной торговли последние три года сокращаются. "По итогам 2014 года товарооборот составил $3 млрд, 2015г - $2,1 млрд, в 2016 году сократился до $1,5 млрд. Но несмотря на это страны имеют большой потенциал для увеличения взаимного товарооборота", - подчеркнул министр.

Ф.Исазаде