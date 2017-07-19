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Внешняя политика 19.07.2017 13:49

Баку, Анкара и Ашгабад намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом

Баку, Анкара и Ашхабад отмечают важность урегулирования существующих конфликтов с соблюдением территориальной целостности и суверенитета государств.

«Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана отмечают необходимость скорейшего урегулирования конфликтов с соблюдением принципов сохранения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ», - говорится в принятом по итогам состоявшейся в среду в Баку четвертой трехсторонней встречи глав МИДов Азербайджана, Турции и Туркменистана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны отметили в принятом документе важность активизации усилий в направлении борьбы с различными формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и экстремизма.

«Министры подчеркнули важность усиления сотрудничества в направлении борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ, их прекурсоров и оружия, торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и незаконной миграцией», - сказано в совместном заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]