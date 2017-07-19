Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 2%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составил 11 млрд 199,6 млн кВт/час, что на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 10 млрд 733,5 млн кВт/час (рост на 2,5%).
Тепловые электростанции АО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в I-ом полугодии 2017 года выработали 9 млрд 648,3 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 3%), гидроэлектростанции – 1 млрд 55,9 млн кВт/час (спад на 1,4%).
Кроме этого, в I-ом полугодии 2017 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 8 млн кВт/час (спад на 13%), солнечной – 19,3 млн кВт/час (спад на 18,9%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что АО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
В 2016 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 23 млрд 73,9 млн кВт/час.
Н.Аббасова
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