Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
на август 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)
9 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со школьниками и студентами - победителями проведенных представительством Россотрудничества конкурсов и олимпиад, которые примут участие в учебно-ознакомительной поездке «Здравствуй, Россия!».
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
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