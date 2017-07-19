Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку

на август 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)



9 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится встреча со школьниками и студентами - победителями проведенных представительством Россотрудничества конкурсов и олимпиад, которые примут участие в учебно-ознакомительной поездке «Здравствуй, Россия!».



*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).



