Суд в Азербайджане в четверг вынесет приговор блогеру Лапшину

Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июня планирует объявить приговор блогеру Александру Лапшину.

Судьи на заседании в среду отправились на совещание. После совещание было объявлено, что очередное заседание состоится 20 июня и на нем будет вынесен приговор блогеру.

Выступая с последним словом, подсудимый выразил сожаление в связи с незаконным посещением оккупированных азербайджанских территорий.

«Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, на сколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством», - сказал А.Лапшин.

Он выразил надежду на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В свою очередь, адвокат Лапшина Эдуард Чернин просил суд вынести оправдательный приговор его подзащитному.

Как сообщалось ранее, А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, признав, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Р.Бабаев