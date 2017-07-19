Суд в Азербайджане в четверг вынесет приговор блогеру Лапшину

Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июня планирует объявить приговор блогеру Александру Лапшину.
Судьи на заседании в среду отправились на совещание. После совещание было объявлено, что очередное заседание состоится 20 июня и на нем будет вынесен приговор блогеру.
Выступая с последним словом, подсудимый выразил сожаление в связи с незаконным посещением оккупированных азербайджанских территорий.
«Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, на сколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством», - сказал А.Лапшин.
Он выразил надежду на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.
В свою очередь, адвокат Лапшина Эдуард Чернин просил суд вынести оправдательный приговор его подзащитному.
Как сообщалось ранее, А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, признав, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Р.Бабаев
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май увеличились на 8%
Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 2%
Баку, Анкара и Ашгабад договорились осуществлять совместные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры
Прага и Баку готовят соглашения по сотрудничеству в сферах здравоохранения и высшего образования – дипломат
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Страны постсоветского пространства планируют объединиться в Ассоциацию озерных регионов
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Брюссель предупредил Варшаву о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС
Белоруссия движется к постепенному отказу от смертной казни, заявляют в администрации президента
Анкара повторила отрицательную позицию по референдуму о независимости иракского Курдистана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»