Экс-глава испанского банка Caja Madrid найден мертвым на автостоянке

Бывший председатель совета директоров испанского банка Caja Madrid Мигель Блеса, приговоренный к тюремному заключению вместе с экс-главой Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато, в среду был найден мертвым на автостоянке охотничьей резиденции в Андалусии, сообщают испанские СМИ.
Полиция пока рассматривает это дело как самоубийство или несчастный случай. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в область грудной клетки.
Тело 69-летнего М.Блесы было найдено на автостоянке близ городка Вильянуэва-дель-Рей в 60 км к северо-западу от Кордовы, пишет Financial Times.
В феврале испанский суд приговорил М.Блесу к лишению свободы на шесть лет по обвинению в мошенничестве с кредитными картами Bankia и Caja Madrid, Р.Рато - на 4,5 года. Каждому из них были выписаны штрафы на сумму 110 млн евро. И М.Блеса, и Р.Рато обжаловали судебные решения.
М.Блеса руководил Caja Madrid в 1996-2009 годах, в 2010 году крупнейший региональный сберегательный банк Испании был объединен с шестью другими финкомпаниями для создания Bankia. Caja Madrid, а затем и Bankia выдавали топ-менеджерам так называемые "tarjetas black" - корпоративные черные кредитные карты, которые использовались бесконтрольно. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро. В числе обвиняемых по делу проходили более 60 человек.
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