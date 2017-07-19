АЛРОСА добыла 2 крупных алмаза - 110 карат и 75 карат

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) во вторник добыла на обогатительной фабрике №3 Мирнинского ГОКа особо крупный кристалл весом почти 110 карат, сообщила компания.
Двумя днями ранее на обогатительной фабрике №14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат.
Оба кристалла, по предварительной оценке, ювелирного качества. Они имеют форму октаэдра и содержат незначительные включения. При этом один из алмазов обладает соломенно-желтоватым оттенком.
Мирнинский ГОК основан в 1957 году и является старейшим предприятием "АЛРОСА". Доля ГОКа в общей добыче алмазов группы в 2016 году составила 21%. Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир", "Интернациональная", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхские россыпи", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5".
Айхальский ГОК осуществляет добычу алмазов в карьерах "Юбилейный" и "Комсомольский", а также на подземном руднике "Айхал". Доля комбината в общем объеме добычи алмазов группы "АЛРОСА" в 2016 году составила 33%.
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