Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 24° 35° 22 Июл 24° 36° 23 Июл 24° 35°

СНГ 19.07.2017 17:54

АЛРОСА добыла 2 крупных алмаза - 110 карат и 75 карат

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) во вторник добыла на обогатительной фабрике №3 Мирнинского ГОКа особо крупный кристалл весом почти 110 карат, сообщила компания.

Двумя днями ранее на обогатительной фабрике №14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат.

Оба кристалла, по предварительной оценке, ювелирного качества. Они имеют форму октаэдра и содержат незначительные включения. При этом один из алмазов обладает соломенно-желтоватым оттенком.

Мирнинский ГОК основан в 1957 году и является старейшим предприятием "АЛРОСА". Доля ГОКа в общей добыче алмазов группы в 2016 году составила 21%. Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир", "Интернациональная", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхские россыпи", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5".

Айхальский ГОК осуществляет добычу алмазов в карьерах "Юбилейный" и "Комсомольский", а также на подземном руднике "Айхал". Доля комбината в общем объеме добычи алмазов группы "АЛРОСА" в 2016 году составила 33%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛРОСА, АЛМАЗЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]