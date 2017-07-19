В Иране и Турции критикуют планы проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, выступают за целостность Ирака

Референдум о независимости Иракского Курдистана приведёт к изоляции проживающих там курдов, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

"Хотя этот референдум кажется привлекательным, на самом деле он приведёт к изоляции иракских курдов и оказанию давления на них, к ослаблению Курдистана и всей страны", - предупредил секретарь ВСНБ.

По его словам, освобождение Мосула от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) сулит лучшее будущее для единого Ирака.

"Стабильный, безопасный и единый Ирак может гарантировать устойчивость, стабильность и прогресс стране, а союзники Ирака должны поддержать этот подход", - сказал А.Шамхани.

"Проведение же референдума не позволит удовлетворить потребности иракского народа и несовместимо с политикой иракских официальных лиц", - отметил он.

В июне президент Иракского Курдистан Масуд Барзани сообщил о проведении 25 сентября референдума о независимости региона.

Негативную позицию в отношении планируемого референдума выразил и другой сосед Ирака - Турция.

"Турция на всех платформах демонстрирует четко негативное отношение к референдуму о независимости Иракского Курдистана. Эта позиция остается неизменной", - заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу.

Он назвал "беспочвенными и лживыми" приписываемые главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу утверждения о том, что Анкара признает независимость Иракского Курдистана при определенных условиях.

"Одним из основных приоритетов внешней политики Турции является уважение территориальной целостности и политического единства Ирака", - сказал дипломат, которого цитируют турецкие СМИ.