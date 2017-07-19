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Регион 19.07.2017 18:40

В Иране и Турции критикуют планы проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, выступают за целостность Ирака

Референдум о независимости Иракского Курдистана приведёт к изоляции проживающих там курдов, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

"Хотя этот референдум кажется привлекательным, на самом деле он приведёт к изоляции иракских курдов и оказанию давления на них, к ослаблению Курдистана и всей страны", - предупредил секретарь ВСНБ.

По его словам, освобождение Мосула от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) сулит лучшее будущее для единого Ирака.

"Стабильный, безопасный и единый Ирак может гарантировать устойчивость, стабильность и прогресс стране, а союзники Ирака должны поддержать этот подход", - сказал А.Шамхани.

"Проведение же референдума не позволит удовлетворить потребности иракского народа и несовместимо с политикой иракских официальных лиц", - отметил он.

В июне президент Иракского Курдистан Масуд Барзани сообщил о проведении 25 сентября референдума о независимости региона.

Негативную позицию в отношении планируемого референдума выразил и другой сосед Ирака - Турция.

"Турция на всех платформах демонстрирует четко негативное отношение к референдуму о независимости Иракского Курдистана. Эта позиция остается неизменной", - заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу.

Он назвал "беспочвенными и лживыми" приписываемые главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу утверждения о том, что Анкара признает независимость Иракского Курдистана при определенных условиях.

"Одним из основных приоритетов внешней политики Турции является уважение территориальной целостности и политического единства Ирака", - сказал дипломат, которого цитируют турецкие СМИ.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]