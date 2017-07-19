ВТБ выкупит у AtaHolding долю в дочернем банке в Азербайджане, что позволит группе консолидировать 100% акций "ВТБ Банк (Азербайджан)".
Набсовет ВТБ 24 посчитал целесообразным приобрести 124 млн 496 тыс. обыкновенных акций азербайджанского банка (49% уставного капитала) у AtaHolding по цене $0,252184550427213 за одну акцию. Таким образом, за этот пакет российский банк заплатит порядка $31,4 млн.
Группа ВТБ вышла на рынок Азербайджана в конце 2008 года. Банковская лицензия ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" была выдана в марте 2009 года. В ноябре того же года в капитал банка вошел AtaHolding, приобретя 48,99% акций, еще 0,01% купило физическое лицо. Контрольный пакет в размере 51% остался у группы ВТБ.
ВТБ в июне заказал оценку рыночной стоимости 49%-ной доли AtaHolding, имеющей активы в финансовом, промышленном, туристическом и обслуживающим секторах. Глава ВТБ Андрей Костин допускал изменения в составе акционеров дочернего азербайджанского банка.
"Консолидация пакета акций "ВТБ Банка (Азербайджан)" проводится для целей усиления контроля и в рамках оптимизации системы управления зарубежной сетью", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.
Чистый убыток ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" в 2016 году вырос в 3,9 раза по сравнению с показателем 2015 года - до 141 млн манатов (около $82,8 млн).
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