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Внутренняя политика 19.07.2017 18:07

Президент Алиев выделил 1 млн манатов газетам в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил газетам, издающимся в стране, разовую финансовую помощь в размере 1 млн манатов, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены Фонду поддержки развития СМИ из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, с целью укрепления материально-технической базы газет.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗЕТЫ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]