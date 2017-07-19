Президент Алиев выделил 1 млн манатов газетам в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил газетам, издающимся в стране, разовую финансовую помощь в размере 1 млн манатов, сообщает сайт главы государства.

Средства выделены Фонду поддержки развития СМИ из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, с целью укрепления материально-технической базы газет.

Ф.Исазаде