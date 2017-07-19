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Дальнее зарубежье 19.07.2017 20:12

Иностранцы вложили рекордные $153 млрд в жилье в США, китайцы лидируют 4-й год подряд

Иностранные граждане и недавние иммигранты вложили в покупку жилья на территории США рекордную сумму - $153 млрд за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, говорится в исследовании Национальной ассоциации риелторов (NAR) США.

Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 49%.

В общей сложности иностранцы скупили 284,5 тыс. объектов недвижимости в США (рост на 32%). В долларовом выражении их покупки возросли до 10% от общего объема вторичного рынка жилья с 8% годом ранее.

"Политическая и экономическая неопределенность в нашей стране и за рубежом не остановила иностранцев от наращивания покупок жилья в геометрической прогрессии", - заявил главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Китайцы уже четвертый год подряд были основными покупателями жилья в США среди иностранцев, установив новый рекорд на уровне $31,7 млрд (+16,1%).

Кроме того, существенно возрос спрос на со стороны Канады: ее граждане за 12 месяцев, завершившихся в марте, скупили дома и квартиры в США на рекордные $19 млрд против $8,9 млрд годом ранее, когда продажи канадцам рухнули более чем на 20%. По словам Л.Юна, канадцы выбирают дорогую недвижимость в США, которая, тем не менее, дешевле сопоставимых объектов в Канаде, где рост цен зашкаливает в последние месяцы.

В топ-5 также вошли британцы, потратившие на жилье в США $9,5 млрд, мексиканцы ($9,3 млрд) и индийцы ($7,8 млрд).

В среднем иностранцы платили $302,3 тыс. за дом или квартиру в США, что на 9% больше прошлогоднего показателя. При этом средняя цена на американском рынке жилья в целом составила $235,8 тыс.

Около 10% зарубежных покупателей приобретали жилье стоимостью более $1 млн.

Наиболее популярными у иностранцев штатами остаются Флорида (22% сделок), Калифорния и Техас (по 12%). При этом если канадцы отдают предпочтение Флориде, то китайцы чаще всего выбирают Калифорнию, а мексиканцы - Техас.

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Тэги: США, НЕДВИЖИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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