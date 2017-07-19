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Внешняя политика 19.07.2017 20:02

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана в Баку

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана в Баку, говорится в сообщении азербайджанского министерства обороны.

«Группа из 44 азербайджанских военнослужащих, действующая в составе небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в соответствии с планом ротации вернулась в Баку», - сказано в сообщении.

ВС Азербайджана принимают участие в миротворческой миссии в Афганистане с 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии участвуют 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]