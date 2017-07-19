Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана в Баку, говорится в сообщении азербайджанского министерства обороны.

«Группа из 44 азербайджанских военнослужащих, действующая в составе небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в соответствии с планом ротации вернулась в Баку», - сказано в сообщении.

ВС Азербайджана принимают участие в миротворческой миссии в Афганистане с 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии участвуют 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

А.Ахундов