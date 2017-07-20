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Финансы 20.07.2017 14:35

Holcim Azerbaijan сократила в 2016г чистый убыток на 73%

Чистый убыток компании "Holcim Azerbaijan" в 2016 году составил 27 млн 8,144 тыс. манатов, что на 72,8% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финансовой отчетности общества, подтвержденной аудиторским заключением, по итогам 2016 года доналоговый убыток составил 33 млн 247,918 тыс. манатов (спад на 73,1%), операционная прибыль – 3 млн 503,292 тыс. манатов (спад в 7,6 раза).

В 2016 году активы Holcim Azerbaijan сократились на 5,6% – до 342 млн 560,508 тыс. манатов. В структуре активов основной объем приходится на недвижимость, установки и оборудование – 286 млн 975,86 тыс. манатов (спад на 4,9%).

На 1 января 2017 года уставный капитал общества равен 31 млн 812,88 тыс. манатов (не изменился за 2016 год), нераспределенная суммарная чистая прибыль – 86 млн 53,976 тыс. манатов (спад на 23,9%). В целом на начало текущего года капитал компании равен 121 млн 168,793 тыс. манатов и за отчетный год сократился на 18,3%.

Текущие обязательства компании на 1 января 2017 года составили 41 млн 188,167 тыс. манатов (спад на 3,8%).

ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является крупнейшим производителем цемента в Азербайджане, доля которого на местном рынке производства цемента составляет 35-40%. Акционерами ОАО являются LafargeHolcim (66%), по 10% акций АО принадлежит ЕБРР и "Holcim Auslandbeteiligungs Gmbh", 14% - другим акционерам.

Н.Аббасова

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Тэги: HOLCIM, УБЫТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]