Holcim Azerbaijan сократила в 2016г чистый убыток на 73%

Чистый убыток компании "Holcim Azerbaijan" в 2016 году составил 27 млн 8,144 тыс. манатов, что на 72,8% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Согласно финансовой отчетности общества, подтвержденной аудиторским заключением, по итогам 2016 года доналоговый убыток составил 33 млн 247,918 тыс. манатов (спад на 73,1%), операционная прибыль – 3 млн 503,292 тыс. манатов (спад в 7,6 раза).
В 2016 году активы Holcim Azerbaijan сократились на 5,6% – до 342 млн 560,508 тыс. манатов. В структуре активов основной объем приходится на недвижимость, установки и оборудование – 286 млн 975,86 тыс. манатов (спад на 4,9%).
На 1 января 2017 года уставный капитал общества равен 31 млн 812,88 тыс. манатов (не изменился за 2016 год), нераспределенная суммарная чистая прибыль – 86 млн 53,976 тыс. манатов (спад на 23,9%). В целом на начало текущего года капитал компании равен 121 млн 168,793 тыс. манатов и за отчетный год сократился на 18,3%.
Текущие обязательства компании на 1 января 2017 года составили 41 млн 188,167 тыс. манатов (спад на 3,8%).
ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является крупнейшим производителем цемента в Азербайджане, доля которого на местном рынке производства цемента составляет 35-40%. Акционерами ОАО являются LafargeHolcim (66%), по 10% акций АО принадлежит ЕБРР и "Holcim Auslandbeteiligungs Gmbh", 14% - другим акционерам.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
В Саудовской Аравии из-за скандального видеоролика задержан член королевской семьи - СМИ
Бывший офицер грузинской контрразведки получил срок по громкому делу фоторепортеров
Около 250 жителей Ракки прошли краткосрочный американский курс по военной подготовке
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»