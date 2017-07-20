Из-за скандала с исчезновением в Тбилиси азербайджанского журналиста в Грузии отстранили от работы главу контрразведки

Служебные полномочия директора департамента контрразведки и начальника пограничной полиции Грузии приостановлены на время расследования исчезновения в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который позднее был обнаружен в Баку, сообщил министр внутренних дел республики Георгий Мгебришвили.

"Учитывая высокий интерес общественности к этому делу, по согласованию с руководством Службы госбезопасности принято решение до завершения следствия временно приостановить служебные полномочия директору департамента контрразведки и начальнику пограничной полиции. Мы уверены в полной невиновности наших сотрудников, но следствие имеет право рассматривать все версии, так как произошло пересечение границы при пока невыясненных обстоятельствах", - сказал министр на брифинге в четверг.

При этом, по словам министра, следствием допрошены 343 свидетелей, в том числе 61 пограничник на Лагодехском участке грузино-азербайджанской границы, изъяты десятки видеозаписей с улиц Тбилиси, проверены все телефонные звонки азербайджанского журналиста, однако ничего подозрительного, связанного с насилием или похищением А.Мухтарлы не выявлено.

В свою очередь Главная прокуратура Грузии в четверг заявила, что сама займется расследованием дела А.Мухтарлы. До этого следствие по обстоятельствам его исчезновения вело МВД Грузии.

"По данному делу будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, будут допрошены все лица, которые могли бы иметь какое-либо отношение к данному делу. Хотим напомнить общественности, что уголовное дело возбуждено по первой части 143-й статьи УК Грузии (незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении Главной прокуратуры.

Супруга журналиста Лейла Мустафаева считает, что ее супруг был похищен 29 мая в Тбилиси сотрудниками спецслужб Грузии и передан на границе азербайджанским коллегам.

Дело А.Мухтарлы приняло широкий резонанс после принятия в июне Парламентской ассамблеей ЕС резолюции, которая обязывает Азербайджан освободить А.Мухтарлы из заключения, а Грузию провести тщательное расследование обстоятельств его исчезновения в Тбилиси.

В настоящее время по решению бакинского суда А.Мухтарлы находится в предварительном трехмесячном заключении по обвинению в незаконном переходе грузино-азербайджанской границы, контрабанде валюты и оказании сопротивления азербайджанским пограничникам.