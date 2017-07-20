Курс манат/доллар на 21 июля - 1,7012 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июля установил на уровне 1,7012 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 20 июля курс составлял 1,7017 манат/$1.

А.Азизов