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Финансы 20.07.2017 17:38

Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал в четверг предпринимателям, действующим в Огузском и близлежащих районах, льготные кредиты на общую сумму 515 тыс. манатов.

«Указанные средства будут направлены на животноводство, табаководство, садоводство и другие сферы», - отмечается в пресс-релизе министерства экономики.

В целом, до сих пор в Шеки-Загатальском экономическом районе предприниматели получили льготных кредитов на сумму 99,6 млн на финансирование 2,215 тыс. инвестиционных проектов.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]