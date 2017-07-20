Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал в четверг предпринимателям, действующим в Огузском и близлежащих районах, льготные кредиты на общую сумму 515 тыс. манатов.
«Указанные средства будут направлены на животноводство, табаководство, садоводство и другие сферы», - отмечается в пресс-релизе министерства экономики.
В целом, до сих пор в Шеки-Загатальском экономическом районе предприниматели получили льготных кредитов на сумму 99,6 млн на финансирование 2,215 тыс. инвестиционных проектов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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