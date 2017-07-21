Причиной гибели семи человек в Новой Зеландии могла стать синтетическая марихуана

По меньшей мере, семь человек погибли в новозеландском городе Окленд за последний месяц после того, как, вероятно, употребили синтетическую марихуану, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полиции, синтетическая марихуана, которая официально запрещена в Новой Зеландии с 2014 года, могла быть смешена с другими веществами, употребление которых и могло привести к летальным случаям.

"У нас есть серьезные опасения, что те, кто употребляют ее, не знают, какие отравляющие вещества попадают в их организм, когда они курят этот наркотик", - заявил инспектор новозеландской уголовной полиции Гари Лендрам.