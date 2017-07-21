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Дальнее зарубежье 21.07.2017 12:59

Причиной гибели семи человек в Новой Зеландии могла стать синтетическая марихуана

По меньшей мере, семь человек погибли в новозеландском городе Окленд за последний месяц после того, как, вероятно, употребили синтетическую марихуану, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полиции, синтетическая марихуана, которая официально запрещена в Новой Зеландии с 2014 года, могла быть смешена с другими веществами, употребление которых и могло привести к летальным случаям.

"У нас есть серьезные опасения, что те, кто употребляют ее, не знают, какие отравляющие вещества попадают в их организм, когда они курят этот наркотик", - заявил инспектор новозеландской уголовной полиции Гари Лендрам.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, НАРКОТИКИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]