Причиной гибели семи человек в Новой Зеландии могла стать синтетическая марихуана

По меньшей мере, семь человек погибли в новозеландском городе Окленд за последний месяц после того, как, вероятно, употребили синтетическую марихуану, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на полицию.
По данным полиции, синтетическая марихуана, которая официально запрещена в Новой Зеландии с 2014 года, могла быть смешена с другими веществами, употребление которых и могло привести к летальным случаям.
"У нас есть серьезные опасения, что те, кто употребляют ее, не знают, какие отравляющие вещества попадают в их организм, когда они курят этот наркотик", - заявил инспектор новозеландской уголовной полиции Гари Лендрам.
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