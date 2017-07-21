Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в I полугодии 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составил 938 млн 702,8 тыс. человек, что на 2,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 220,6 тыс. человек (рост на 34,5%), морским транспортом - 9,7 тыс. человек (рост на 21,3%), воздушным транспортом – 983,9 тыс. человек (рост на 23%), метро – 115 млн 691,1 тыс. человек (рост на 5,9%).
Автомобильным транспортом в I-ом полугодии 2017 года перевезено 820 млн 797,5 тыс. пассажиров (рост на 1,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 788 млн 764,6 тыс. пассажиров (рост на 1,8%), такси – 32 млн 32,9 тыс. человек (рост на 3%).
Н.Аббасова
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