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Дальнее зарубежье 21.07.2017 19:01

Президент ФРГ подписал закон о легализации однополых браков

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Закон вступит в силу не ранее 1 октября этого года.

Законопроект о разрешении однополых браков был одобрен депутатами бундестага 30 июня. Тогда в поддержку законопроекта проголосовали 393 депутата, 226 - высказались против него.

С 2001 года в Германии были разрешены лишь так называемые гражданские партнерства, в рамках которых граждане получали ряд налоговых льгот.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БРАКИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]