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СНГ 21.07.2017 20:26

Обещания сторон конфликта в Донбассе не воплотились в реальное перемирие - представитель ОБСЕ

Стороны конфликта не выполняют "хлебное перемирие", количество обстрелов за сутки превышает 1,5 тыс, заявил на пресс-конференции первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Как вы знаете, стороны вновь дали обещание сохранить режим прекращения огня, и вы знаете, что эти обещания не воплотились в реальное перемирие. Вначале наблюдалось небольшое снижение количества нарушений, но, начиная с 15 июля, количество нарушений превышало цифру 1500, за исключением 18 июля", - заявил на пресс-конференции А.Хуг.

Он отметил, что причины нарушений режима прекращения огня очевидны - это присутствие тяжелого вооружения там, где его быть не должно, близость сторон друг к другу.

"Если эти причины не устранятся, нарушения продолжатся. В новых соглашениях нет нужды, Минские соглашения уже прописали меры, которые призывают устранить это - это отвод вооружений и отвод сил и средств, а также Минские соглашения регулируют процесс разведения. Продолжающиеся боестолкновения не являются следствием заключенных соглашений, это следствия того, что стороны не хотят следовать соглашениям", - сказал А.Хуг.

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Тэги: ДОНБАСС, ПЕРЕМИРИЕ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]