Октябрьский районный суд Бишкека по представлению генеральной прокуратуры Киргизии признал экстремистским религиозное течение "Йакын инкар" и запретил его представителям заниматься проповедями, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.
"В суд заявлением признать религиозное течение экстремистским и запретить их деятельность в республике обратилась Генеральная прокуратура Киргизии, районный суд, рассмотрев дело, удовлетворил обращение надзорного органа", - сказал сотрудник пресс-службы.
В пресс-службе напомнил, что ранее муфтият Киргизии уже запрещал приверженцам "Йакын инкар" распространять свои идеи, однако члены религиозного течения заявили, что не признают установленных муфтиятом правил.
Ранее в Духовном управлении мусульман Киргизии заявляли "Интерфаксу", что представители данного "Йакын инкар" выходят на "дават" (проповедь с призывом обратиться к вере), чтобы проповедовать свои убеждения среди населения, приобретая особую популярность среди жителей северной Иссык-Кульской области. Представители движения носят традиционную для арабов одежду, не стригут волосы. В Духовном управлении мусульман пояснили, что течение "Йакын инкар" отделился от религиозного движения "Таблиги Джамаат".
В свою очередь источник в МВД Киргизии заявил "Интерфаксу", что с решением суда о запрете "Йакын инкар" "появилась возможность пресекать деятельность течения, тогда как раньше ограничивались наложением административного штрафа", сложность заключалась в том, что "они не признают законы, при этом и других призывают не подчиняться законам".
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