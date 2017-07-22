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22.07.2017 10:38

Суд в Киргизии признал экстремистским религиозное течение "Йакын инкар"

Октябрьский районный суд Бишкека по представлению генеральной прокуратуры Киргизии признал экстремистским религиозное течение "Йакын инкар" и запретил его представителям заниматься проповедями, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

"В суд заявлением признать религиозное течение экстремистским и запретить их деятельность в республике обратилась Генеральная прокуратура Киргизии, районный суд, рассмотрев дело, удовлетворил обращение надзорного органа", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе напомнил, что ранее муфтият Киргизии уже запрещал приверженцам "Йакын инкар" распространять свои идеи, однако члены религиозного течения заявили, что не признают установленных муфтиятом правил.

Ранее в Духовном управлении мусульман Киргизии заявляли "Интерфаксу", что представители данного "Йакын инкар" выходят на "дават" (проповедь с призывом обратиться к вере), чтобы проповедовать свои убеждения среди населения, приобретая особую популярность среди жителей северной Иссык-Кульской области. Представители движения носят традиционную для арабов одежду, не стригут волосы. В Духовном управлении мусульман пояснили, что течение "Йакын инкар" отделился от религиозного движения "Таблиги Джамаат".

В свою очередь источник в МВД Киргизии заявил "Интерфаксу", что с решением суда о запрете "Йакын инкар" "появилась возможность пресекать деятельность течения, тогда как раньше ограничивались наложением административного штрафа", сложность заключалась в том, что "они не признают законы, при этом и других призывают не подчиняться законам".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РЕЛИГИЯ, ТЕЧЕНИЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]