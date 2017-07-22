Великобритания вернула Узбекистану украденную плиту с фасада средневекового мавзолея

Британский музей вернул Узбекистану похищенный фрагмент фасада средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб, сообщили в субботу "Интерфаксу" в узбекском МИД.

"Взаимодействие увенчалось церемонией официальной передачи плиты в узбекскую дипмиссию для ее последующей переправки на родину", - сказал собеседник агентства.

Директор Британского музея Хартвиг Фишер в ходе церемонии подчеркнул, что ему особенно приятно, что музей сыграл свою роль в возвращении этого объекта в Узбекистан. "Важно, что глазурованная плита может быть восстановлена на портале вновь в полном его изложении. Британский музей вносит свой вклад в сохранение культурного наследия по всему миру, и мы частью своей миссии видим содействие в идентификации, а также возвращении вывезенных исторических ценностей", - сказал Х.Фишер.

Мавзолей Чашмаи-Аюб, расположенный в Вобкентском районе Бухарской области, построен в начале XIII века и является одним из сохранившихся наиболее ранних образцов архитектуры с использованием глазурованных каллиграфических плит.

Британские СМИ ранее сообщали, что утерянная несколько лет назад плита с портала этого мавзолея с указанием даты постройки (605 год Хижры или 1208 год по грегорианскому исчислению) оказалась в одной из лондонских антикварных галерей. Она сразу привлекла внимание специалистов своей уникальностью и филигранной работой древних мастеров. К счастью, одним из таких экспертов оказался оксфордский профессор Джеймс Аллан, который тут же узнал плиту, поскольку ранее посещал комплекс Чашмаи Аюб в Вобкенте.

В результате реликвия была передана в Британский музей.

Как фрагмент фасада мавзолея был украден, и каким образом он был вывезен из Узбекистана в Европу, неизвестно.