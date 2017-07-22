Захоронения древних воинов обнаружены в ходе раскопок в РФ

Археологи в ходе раскопок на могильнике в Вурнарском районе Чувашии обнаружили древние воинские захоронения, сообщается на сайте районной администрации.
"Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения. Это меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки и др. Вместе с людьми были захоронены и горшки, предположительно, наполненные едой", - говорится в сообщении.
Уникальные вещи, раскопанные археологами, датируются II-III веками нашей эры. Они указывают на начало формирования мордовского этноса на территории Чувашии.
Археологи предполагают, что это крупный могильник, в котором были похоронены древние предки мордвы. Начиная с 2012 года, были изучены 73 погребения, в текущем году - девять. Общая площадь раскопок составила 1200 кв. м.
Раскопки проводятся с 2012 года представителями Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева.
В этом году они были возобновлены в начале июля и принесли немало интересных находок.
Так, если в прошлые годы на могильнике, находящемся на мысе между оврагами вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино, были обнаружены женские и детские погребения, то на этот раз были обнаружены и мужские.
Корабли ВМС Ирана и Казахстана прибыли в Баку для участия в состязаниях «Кубок моря - 2017»
Алиев и Путин обсудили урегулирование карабахского конфликта
Суд в Киргизии признал экстремистским религиозное течение "Йакын инкар"
Нефть дешевеет на опасениях роста поставок из ОПЕК, Brent торгуется у $48,6 за баррель
Инвестиции в проекты строительства в пригороде Баку предприятий по производству лекарств оцениваются в $100 млн - Алиев
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»