Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 25° 36° 24 Июл 23° 30° 25 Июл 23° 31°

СНГ 22.07.2017 12:34

Захоронения древних воинов обнаружены в ходе раскопок в РФ

Археологи в ходе раскопок на могильнике в Вурнарском районе Чувашии обнаружили древние воинские захоронения, сообщается на сайте районной администрации.

"Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения. Это меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки и др. Вместе с людьми были захоронены и горшки, предположительно, наполненные едой", - говорится в сообщении.

Уникальные вещи, раскопанные археологами, датируются II-III веками нашей эры. Они указывают на начало формирования мордовского этноса на территории Чувашии.

Археологи предполагают, что это крупный могильник, в котором были похоронены древние предки мордвы. Начиная с 2012 года, были изучены 73 погребения, в текущем году - девять. Общая площадь раскопок составила 1200 кв. м.

Раскопки проводятся с 2012 года представителями Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева.

В этом году они были возобновлены в начале июля и принесли немало интересных находок.

Так, если в прошлые годы на могильнике, находящемся на мысе между оврагами вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино, были обнаружены женские и детские погребения, то на этот раз были обнаружены и мужские.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧУВАШИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ, РАСКОПКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]