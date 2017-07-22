Захоронения древних воинов обнаружены в ходе раскопок в РФ

Археологи в ходе раскопок на могильнике в Вурнарском районе Чувашии обнаружили древние воинские захоронения, сообщается на сайте районной администрации.

"Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения. Это меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки и др. Вместе с людьми были захоронены и горшки, предположительно, наполненные едой", - говорится в сообщении.

Уникальные вещи, раскопанные археологами, датируются II-III веками нашей эры. Они указывают на начало формирования мордовского этноса на территории Чувашии.

Археологи предполагают, что это крупный могильник, в котором были похоронены древние предки мордвы. Начиная с 2012 года, были изучены 73 погребения, в текущем году - девять. Общая площадь раскопок составила 1200 кв. м.

Раскопки проводятся с 2012 года представителями Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева.

В этом году они были возобновлены в начале июля и принесли немало интересных находок.

Так, если в прошлые годы на могильнике, находящемся на мысе между оврагами вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино, были обнаружены женские и детские погребения, то на этот раз были обнаружены и мужские.