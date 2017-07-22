Американский авиаудар привел к гибели 16 афганских полицейских

Нанесенный в пятницу США авиаудар в афганской провинции Гильменд, согласно последним данным, унес жизни 16 сотрудников полиции Афганистана, сообщают в субботу западные СМИ.

"Погибли 16 полицейских, в том числе двое командиров. Есть раненые", - заявил представитель полиции Гильменда Салям Афган.

По его информации, мишенью авиаудара были позиции талибов в одной из населенных пунктов. Афганские силы безопасности смогли выбить мятежников с их позиций, однако американским военным, видимо, не успели передать эту информацию, поэтому удар с воздуха пришелся по полицейским.