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Дальнее зарубежье 22.07.2017 14:52

Американский авиаудар привел к гибели 16 афганских полицейских

Нанесенный в пятницу США авиаудар в афганской провинции Гильменд, согласно последним данным, унес жизни 16 сотрудников полиции Афганистана, сообщают в субботу западные СМИ.

"Погибли 16 полицейских, в том числе двое командиров. Есть раненые", - заявил представитель полиции Гильменда Салям Афган.

По его информации, мишенью авиаудара были позиции талибов в одной из населенных пунктов. Афганские силы безопасности смогли выбить мятежников с их позиций, однако американским военным, видимо, не успели передать эту информацию, поэтому удар с воздуха пришелся по полицейским.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]