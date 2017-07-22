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Регион 22.07.2017 17:26

В Грузии израильский турист погиб, пытаясь сделать селфи на газопроводе

Турист из Израиля погиб в Грузии в результате несчастного случая.

Как сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев, турист пытался сделать селфи, стоя на газопроводе в ущелье Трусо, но поскользнувшись, упал в реку.

Как сообщили журналистам в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, тело израильского туриста было обнаружено спасателями спустя несколько часов поисков в 3-х километрах от места падения.

По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело по 116-ой статье Уголовного Кодекса Грузии, которая подразумевает лишение жизни по неосторожности.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТ, СЕЛФИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]