В Грузии израильский турист погиб, пытаясь сделать селфи на газопроводе

Турист из Израиля погиб в Грузии в результате несчастного случая.

Как сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев, турист пытался сделать селфи, стоя на газопроводе в ущелье Трусо, но поскользнувшись, упал в реку.

Как сообщили журналистам в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, тело израильского туриста было обнаружено спасателями спустя несколько часов поисков в 3-х километрах от места падения.

По факту произошедшего МВД Грузии возбудило уголовное дело по 116-ой статье Уголовного Кодекса Грузии, которая подразумевает лишение жизни по неосторожности.