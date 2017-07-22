Сирийские военные объявили о перемирии в некоторых частях Восточной Гуты, но оставляют за собой право открывать ответный огонь

В сирийском военном командовании объявили о прекращении огня с 12:00 субботы в ряде районов Восточной Гуты, близ Дамаска, сообщают в субботу официальные СМИ Сирии.

При этом военные оставляют за собой право отвечать на нападения на их позиции, отмечается в сообщениях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и умеренная сирийская оппозиция при посредничестве Египта подписали соглашения по порядку работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии.

"Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные отметили, что соглашения о работе зоны деэскалации "Восточная Гута" (Дамаск, Сирия) подписаны по результатам проведенных в Каире переговоров представителей МО РФ и умеренной сирийской оппозиции.