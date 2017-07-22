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СНГ 22.07.2017 19:29

Береста с древнейшим из известных употреблением знаков препинания на Руси найдена в Новгороде

Археологи на раскопках в Великом Новгороде нашли берестяную грамоту с первым в Древней Руси употреблением знаков препинания, сообщила журналистам заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции (НАЭ) доктор наук Елена Рыбина.

Грамота, ставшая для новгородской земли 1091-м "посланием из прошлого", обнаружена на базовом для НАЭ Троицком раскопе, находящемся в историческом центре города к югу от Кремля. Береста находилась в культурном слое конца XII века.

Грамота оказалась фрагментом большей по размерам бересты. Текст грамоты представляет из себя перечисление имен - четырех мужских и четырех женских. Имена разделены вертикальными чертами, которые, по мнению известного лингвиста, академика Андрея Зализняка и Е.Рыбиной, являются древнейшими из ныне известных знаков препинания.

Е.Рыбина затруднилась ответить на вопрос агентства о том, какому именно современному знаку препинания (точке, запятой, точке с запятой) соответствовали древнерусские вертикальные черты. Она отметила, что берестяные грамоты с употреблением разделительных знаков являются очень большой редкостью.

Ранее древнейшее на Руси употребление знаков препинания относилось к XIV веку.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]