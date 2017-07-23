Персидское зеркало и китайский фарфор нашли на мостовой 14 века в Азове

Археологи Азовского музея-заповедника на улице Мира расчистили мостовую 14 века, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заведующий отделом археологии музея Александр Масловский.

"Мостовая была без твердого мощения. Среди утонувших в ее грязи находок интересны два фрагмента редких для 14 века вещей", - рассказал собеседник агентства.

Один из них - осколок зеркала персидского производства с изображением царской охоты.

"Изображение на зеркале является иллюстрацией к иранскому эпосу "Шахнаме". Особенно часто в иранском средневековом искусстве появлялся образ царя Бахрам Гура, который, согласно эпосу, был необычайно искусным охотником", - отметил А.Масловский.

По его словам, целое зеркало, отлитое в такой же литейной форме, десять лет назад археологи обнаружили в погребении кочевника на западной окраине Ростова-на-Дону.

Вторая находка на древней мостовой Азова - крупный фрагмент китайского фарфора с росписью кобальтом. "Это самый крупный фрагмент фарфора, найденный на территории Золотой Орды. Такие вещи в 14 веке могли принадлежать только богатому человеку, но даже богатый человек мог жить рядом с большими грязными лужами", - сказал археолог.

Вероятно, в этих местах располагались богатые усадьбы, отметил он.

Между тем, помимо знаковых находок, на этих же раскопках в нескольких метрах от мостовой археологи нашли элемент плуга.

"Это уже третья находка на территории города. Что интересно - все эти плуги найдены на территориях богатых усадеб. Владельцы, конечно, сами землю не пахали, но железный инструментарий представлял в то время большую ценность. Вероятно, они сдавали его в аренду рабочим", - сказал А.Масловский.

Найденный плуг подтверждает, что этот район уже в те времена выращивал зерно и торговал им, добавил ученый.