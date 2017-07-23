Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 23° 31° 26 Июл 24° 32° 27 Июл 24° 33°

Регион 23.07.2017 20:45

Река Кура может стать транспортной артерией перегруженного автомобилями Тбилиси

Речной транспорт может помочь в решении проблемы автомобильных пробок, которые последние годы, особенно в часы пик, парализуют Тбилиси, считают власти города.

"В частности, предполагается использовать реку Мтквари (Куру), которая протекает с юго-запада на восток через всю территорию Грузии и разделяет Тбилиси на две части", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в мэрии Тбилиси.

Как отметили в мэрии, использовать реку для решения транспортных проблем предлагают авторы генерального плана землепользования грузинской столицы. Генплан планируется окончательно утвердить в сентябре текущего года.

По мнению авторов генплана, отметили в мэрии, по реке вполне можно пустить речной транспорт, который станет альтернативой наземному транспорту и метрополитену города. Для этого необходимо капитально очистить реку, исследовать глубину у берегов и снизить разницу между их высотой и уровнем воды, а также оборудовать места стоянок речного транспорта.

Мтквари - самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям трех государств - берет начало в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивается в Азербайджане, впадая в Каспийское море. Общая протяженность Мтквари составляет 1 тыс. 364 км, из них на территории Грузии - 351 км, площадь бассейна реки - 188 тыс. кв. км.

Генплан землепользования Тбилиси предполагает также развитие подвесных канатных дорог в городе, количество которых планируется увеличить с нынешних трех до девяти, других транспортных коммуникаций столицы, в том числе строительство новых станций метро и прокладку новых автобусных маршрутов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, РЕКА, ТРАНСПОРТ


Похожие новости


Глава Минэнерго Грузии Каладзе может быть выдвинут в мэры Тбилиси В Тбилиси будут штрафовать владельцев домашних животных и граждан, мусорящих на улицах Зоопарк Тбилиси спустя три месяца после наводнения готовится вновь принять посетителей Власти Грузии решили строить новый зоопарк в Тбилиси В течение недели воздух в Тбилиси прогреется до 39 градусов - агентство окружающей среды Грузии Спецназ прочесывает окрестности Тбилиси в поисках тигра, сбежавшего из зоопарка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]