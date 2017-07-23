Река Кура может стать транспортной артерией перегруженного автомобилями Тбилиси

Речной транспорт может помочь в решении проблемы автомобильных пробок, которые последние годы, особенно в часы пик, парализуют Тбилиси, считают власти города.
"В частности, предполагается использовать реку Мтквари (Куру), которая протекает с юго-запада на восток через всю территорию Грузии и разделяет Тбилиси на две части", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в мэрии Тбилиси.
Как отметили в мэрии, использовать реку для решения транспортных проблем предлагают авторы генерального плана землепользования грузинской столицы. Генплан планируется окончательно утвердить в сентябре текущего года.
По мнению авторов генплана, отметили в мэрии, по реке вполне можно пустить речной транспорт, который станет альтернативой наземному транспорту и метрополитену города. Для этого необходимо капитально очистить реку, исследовать глубину у берегов и снизить разницу между их высотой и уровнем воды, а также оборудовать места стоянок речного транспорта.
Мтквари - самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям трех государств - берет начало в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивается в Азербайджане, впадая в Каспийское море. Общая протяженность Мтквари составляет 1 тыс. 364 км, из них на территории Грузии - 351 км, площадь бассейна реки - 188 тыс. кв. км.
Генплан землепользования Тбилиси предполагает также развитие подвесных канатных дорог в городе, количество которых планируется увеличить с нынешних трех до девяти, других транспортных коммуникаций столицы, в том числе строительство новых станций метро и прокладку новых автобусных маршрутов.
Баку обвиняет Ереван в попытках оправдать провокации против мирного азербайджанского населения - Минобороны
Армения обстреливала позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
МРК "Град Свияжск" прибыл в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря"
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае увеличился в 1,5 раза
Азербайджано-турецкий Azer-Turk Bank сократил в I полугодии активы на 34,5%
Азербайджанский Bank Respublika сократил в I полугодии активы на 14,5%
Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в университете в Баку - СМИ
Англичане отказываются от пластиковых пакетов после введения платы за них в 5 пенсов
Спасатели МЧС Азербайджана спасли 3 человек, которые могли утонуть на Каспии
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»