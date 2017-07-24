Венгрия заинтересована в поставках азербайджанского газа – глава МИД

Будапешт заинтересован в поставках азербайджанского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто.

П.Сиярто принял в Будапеште главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Азербайджан является важным партнером Европы в обеспечении энергетической безопасности, и Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова П.Сиярто.

Венгерский министр также выразил полную поддержку новому стратегическому соглашению, которое в настоящее время обсуждается между Азербайджаном и ЕС.

Главы МИД на встрече также обсудили вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Ф.Исазаде