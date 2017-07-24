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ТЭК 24.07.2017 15:08

Венгрия заинтересована в поставках азербайджанского газа – глава МИД

Будапешт заинтересован в поставках азербайджанского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто.

П.Сиярто принял в Будапеште главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Азербайджан является важным партнером Европы в обеспечении энергетической безопасности, и Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова П.Сиярто.

Венгерский министр также выразил полную поддержку новому стратегическому соглашению, которое в настоящее время обсуждается между Азербайджаном и ЕС.

Главы МИД на встрече также обсудили вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ВЕНГРИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]